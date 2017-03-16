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Начинается видеотрансляция программы «Двойная трепанация»

16.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двойная трепанация», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Программу ведут Юрий Стрекаловский и Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: в Пскове появилась «Открытая Россия», увольнение Александра Гизбрехта с поста гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и разборки «лошадниц» в Детском парке.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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