Начинается видеотрансляция программы «Двойная трепанация»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двойная трепанация», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Программу ведут Юрий Стрекаловский и Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: в Пскове появилась «Открытая Россия», увольнение Александра Гизбрехта с поста гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и разборки «лошадниц» в Детском парке.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Источник: Псковская Лента Новостей