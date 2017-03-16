Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил военнослужащих с 25-летием Минобороны

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил военнослужащих Псковской области с 25-летием министерства обороны.

«16 марта исполняется 25 лет со дня создания министерства обороны РФ, - отметил он. - За прошедшую четверть века отношение к армии и людям в погонах коренным образом изменилось в лучшую сторону. Во многом это заслуга верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также всех офицеров, кто даже в тяжелые 90-е годы остался верен своему долгу и Родине».

Александр Козловский напомнил, что не так давно в Чеченской республике был открыт Поклонный крест, ставший мемориалом в бойцов 6-й парашютно-десантной роты. Помощь в создании памятника оказал благотворительный фонд «Земляки», которым руководит Александр Козловский.

«Во время Великой Отечественной войны 157-я стрелковая дивизия, от которой ведёт свою историю 76-я псковская воздушно-десантная, попала в окружение. С боями вырвалась из окружения лишь сотня бойцов. Тогда эти бойцы вынесли с собой своё боевое знамя, - отметил он. - Под Улус-Кертом рота псковских десантников еще раз подтвердила честь и доблесть гвардии, стала олицетворением воинского подвига за Отечество. Мы также гордимся и помним подвиг бойцов 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ, которые также приняли неравный бой под Харсеноем и сорвали попытку бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые подразделения».

Депутат Госдумы подчеркнул, что сейчас власть уделяет особое внимание укреплению обороноспособности нашей страны и повышению престижа военной службы, благодаря чему профессия военного вновь стала привлекательной для молодежи. А для нашего пограничного региона она имеет особое значение. «Псковская земля связана с именами многих выдающихся полководцев, псковские десантники, как гласит их девиз, «всюду там, где ждут победу», – рассказал Александр Козловский. – Сейчас, когда прозападно настроенные силы активно пытаются переписать и обесценить историю России, для всех нас особенно важно помнить истину, которую сказал на Псковской земле еще святой князь Александр Невский – «Не в силе Бог, а в правде!» За русским воинством всегда была правда, потому что оно сражалось за родную землю. И все же в этот праздник хочу пожелать всем в первую очередь мирного неба над головой, которое надежно охраняют наши военные!»

Источник: Псковская Лента Новостей