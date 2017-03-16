Председатель Псковского областного суда о трехлетнем рассмотрении «дела Букина»: Стоит принять меры к тому, чтобы подобных вещей впредь не повторялось

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
В 2016 году в судах Псковской области окончено рассмотрение 11 гражданских и 9 уголовных дел, которые находились в производстве более 1 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.
«При этом 2 дела находились в производстве свыше 2 лет. Об одном следует сказать отдельно, это дело Псковского городского суда в отношении Букина (бывший директор ПЗР "Плескава" Андрей Букин - ред.), которое находилось в производстве 3 года и было прекращено, причем по основаниям, которые должны были быть выявлены еще до назначения судебного разбирательства», - рассказал Валерий Кондратьев.
«Это серьезный факт, о котором следует всем задуматься, и принять меры к тому, чтобы подобных вещей впредь не повторялось», - призвал участников мероприятия председатель областного суда.
Напомним, Псковский городской суд 5 сентября 2016 года постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ПЗР «Плескава» Андрея Букина. Судья Инна Бондаренко в судебном решении пояснила, что в деле имеется два неоспоренных и неотмененных решения следователя об отказе возбуждения уголовного дела. Доводы обвинения она посчитала несостоятельными.
Источник: Псковская Лента Новостей