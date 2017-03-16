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Председатель Псковского областного суда о трехлетнем рассмотрении «дела Букина»: Стоит принять меры к тому, чтобы подобных вещей впредь не повторялось

16.03.2017 12:54 ПЛН, Псков

В 2016 году в судах Псковской области окончено рассмотрение 11 гражданских и 9 уголовных дел, которые находились в производстве более 1 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

«При этом 2 дела находились в производстве свыше 2 лет. Об одном следует сказать отдельно, это дело Псковского городского суда в отношении Букина (бывший директор ПЗР "Плескава" Андрей Букин - ред.), которое находилось в производстве 3 года и было прекращено, причем по основаниям, которые должны были быть выявлены еще до назначения судебного разбирательства», - рассказал Валерий Кондратьев.

«Это серьезный факт, о котором следует всем задуматься, и принять меры к тому, чтобы подобных вещей впредь не повторялось», - призвал участников мероприятия председатель областного суда.

Напомним, Псковский городской суд 5 сентября 2016 года постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ПЗР «Плескава» Андрея Букина. Судья Инна Бондаренко в судебном решении пояснила, что в деле имеется два неоспоренных и неотмененных решения следователя об отказе возбуждения уголовного дела. Доводы обвинения она посчитала несостоятельными.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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