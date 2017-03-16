У псковичей появилась уникальная возможность пройти военную службу по контракту в новых соединениях Сухопутных войск

В этом году у псковичей появилась уникальная возможность проходить военную службу по контракту в новых воинских частях (соединениях) Сухопутных войск, сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам ведения боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентального театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

На сегодняшний день в состав Сухопутных войск ИС РФ входят рода войск - мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, а также специальные войска - разведывательные, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, ядерно-технические, технического обеспечения, автомобильные и охраны тыла.

Как отметили в военном комиссариате, в войсковых частях в/ч 34670, 91726 г. Валуйки, Белгородская обл., в/ч 12721, г. Клинцы, Брянская обл. с удовольствием рассмотрят кандидатов, ранее проходивших военную службу по призыву (по контракту) на должностях механиков-водителей танков, командиров танков, отделений, водителей грузовых автомобилей, автобусов (вод, кат С, D, Е), пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов.

«Не секрет, что для многих жителей нашего региона очень близки вопросы стабильности, уверенности в завтрашнем дне, самореализации в большом мире профессий. Выбор псковичей в пользу контрактной службы в рядах ВС РФ позволил им ответить на все поставленные вопросы. Это уникальный шанс для молодого человека, объединяющий в себе желание быть защитником своего Отечества, внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, и гарантии материального благополучия, стабильности в будущем для себя и членов своей семьи», - подчеркнули в военном комиссариате.

Центральное место в системе социально-правовой защиты военнослужащих занимает их денежное довольствие, которое уже с начала прохождения службы может достигать 30 тыс. ру6. Также большое значение для молодого человека имеет возможность получения в собственность жилья (участие в программе накопительно-ипотечной системе), достойной пенсии после 20 лет календарной (льготной) выслуги лет.

По всем интересующим граждан вопросам о наборе на военную службу по контракту можно обратиться по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д. 38, 1 этаж, тел, 8(8112)бб-73-45 или в военные комиссариаты районов Псковской области по месту жительства.

Источник: Псковская Лента Новостей