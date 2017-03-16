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В Великолукскую епархию будет принесена чудотворная икона царя-страстотерпца Николая II

16.03.2017 13:05 ПЛН, Псков

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Великолукскую епархию будет принесена чудотворная мироточивая икона святого мученика страстотерпца царя Николая II.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, торжественная встреча святыни состоится 17 марта в 10.00 в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки (микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1).
 
 
Всего несколькими днями ранее, 14 марта, состоялось принесение чудотворной иконы царя-страстотерпца Николая II на станцию Дно, где губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий заложили капсулу с посланием к потомкам в основание будущего храма Святых Царственных страстотерпцев, посвященного императору Николаю II и его семье.
 
Чудотворная икона является копией - литографией иконы последнего российского императора, написанной в 1997 году в США русским иконописцем Павлом Тихомировым, еще до прославления государя в России. Слева на иконе изображен праведный Иов Многострадальный, в день памяти которого родился Николай II, справа - его небесный покровитель святитель Николай Чудотворец. А внизу надпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-мученика в России».
 
Святыня начала мироточить в 1998 году. Хранитель чудотворного образа, московский врач-хирург Олег Бельченко, часто путешествует с ним по храмам и монастырям России и других стран. По молитвам перед иконой царя-мученика многие верующие получили исцеление.
Царская семья была прославлена Русской православной церковью в лике страстотерпцев в 2000 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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