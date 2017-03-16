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Правила землепользования и застройки Ядровской волости Псковского района изменят по обращению Великолукского свиноводческого комплекса

16.03.2017 13:11 ПЛН, Псков

Правила землепользования и застройки Ядровской волости Псковского района изменят по обращению Великолукского свиноводческого комплекса. Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике издал приказ от 06.03.2017 г. № 153 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Ядровская волость» Псковского района Псковской области». Документ размещен 15 марта на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

В преамбуле приказа сообщается, что он принят по обращению ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» от 1 апреля 2015 г. № ЭК-01-0269.

Документ предписывает приступить к работе по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Ядровская волость» Псковского района, утвержденные решением Собрания депутатов сельского поселения «Ядровская волость»от 23 октября 2014 г. № 113, в части дополнения условно разрешенного вида использования «Магазины торговой площадью не более 400 кв. метров» для территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (с площадью до 30 соток) Ж-1 для размещения магазина.

Подготовку проекта правового акта необходимо осуществить до 10 марта 2017 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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