Подавляющее большинство читателей ПЛН считают необходимым ужесточить наказание за нарушение правил содержания собак

71,72% читателей Псковской Ленты Новостей, принявших участие в опросе на сайте информационного портала, считают необходимым ужесточить наказание за нарушение правил содержания собак.

Так, 34,75% респондентов уверены, что только неотвратимость сурового наказания образумит владельцев животных. Еще 30,50% опрошенных считают, что нужно еще и всерьез заняться отловом бездомных собак. 6,47% читателей настроены и вовсе радикально: по их мнению, необходимо вообще запретить содержать собак в городах.

13,13% участников опроса полагают, что существующих наказаний достаточно - надо только реально бороться с нарушителями. 4,34% призывают относиться с пониманием к владельцам собак, ведь они заботятся о «братьях наших меньших».

8,59% опрошенных считают проблему с домашними животными надуманной.

1,06% не нашли для себя приемлемого ответа в предложенных вариантах, 1,16% затруднились с ответом.

Опрос проходил в течение недели на сайте ПЛН, участие в нем приняли 1036 читателей.

Источник: Псковская Лента Новостей