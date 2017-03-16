Подавляющее большинство читателей ПЛН считают необходимым ужесточить наказание за нарушение правил содержания собак

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
71,72% читателей Псковской Ленты Новостей, принявших участие в опросе на сайте информационного портала, считают необходимым ужесточить наказание за нарушение правил содержания собак.
Так, 34,75% респондентов уверены, что только неотвратимость сурового наказания образумит владельцев животных. Еще 30,50% опрошенных считают, что нужно еще и всерьез заняться отловом бездомных собак. 6,47% читателей настроены и вовсе радикально: по их мнению, необходимо вообще запретить содержать собак в городах.
13,13% участников опроса полагают, что существующих наказаний достаточно - надо только реально бороться с нарушителями. 4,34% призывают относиться с пониманием к владельцам собак, ведь они заботятся о «братьях наших меньших».
8,59% опрошенных считают проблему с домашними животными надуманной.
1,06% не нашли для себя приемлемого ответа в предложенных вариантах, 1,16% затруднились с ответом.
Опрос проходил в течение недели на сайте ПЛН, участие в нем приняли 1036 читателей.
Источник: Псковская Лента Новостей