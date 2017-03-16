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Принятые в судах решения должны быть понятны для граждан - Валерий Кондратьев

16.03.2017 13:15 ПЛН, Псков

Основная задача, которая стоит перед судебной системой, заключается в повышении доверия граждан к правосудию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

«Для того, чтобы повысить доверие граждан к судебной системе, необходимо, в первую очередь, качественно и в установленные законом сроки, объективно, с соблюдением процессуальных норм рассматривать каждое дело, поступающее в суд, и выносить законное, обоснованное решение. В условиях нестабильности законодательства это подразумевает систематическую работу каждого судьи по повышению своего профессионального уровня и, кроме этого, принятие всех необходимых мер, чтобы процесс рассмотрения дел был открытым, а принятие решения - понятным для граждан», - сказал он.

Председатель областного суда подчеркнул, что в последние годы сделано многое для выполнения вышеуказанных задач. В частности, каждый суд имеет интернет-сайт, на котором размещается полная информация о суде, о движении дел, а также размещаются тексты судебных решений.

С целью более жесткого контроля за соблюдением установленной законом процедуры ведутся аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Так, в 2016 году в судах Псковской области аудиозаписи проведены примерно по 3 тысячам рассматриваемых дел, видеозаписи - по чуть более 40 дел. Эту практику, считает Валерий Кондратьев, нужно распространять в том числе и на мировые суды, где на сегодняшний день зачастую отсутствует такая техническая возможность.

В 2017 году перед судьями Псковской области стоит немало сложных задач, подчеркнул председатель областного суда. Он поблагодарил коллег за добросовестную и профессиональную работу, выразив уверенность в том, что судьи Псковской области смогут достойно решить стоящие перед ними задачи.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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