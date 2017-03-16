Великолучан приглашают принять участие в создании Google-карты с улицами города, названия которых связаны с природой

В Год экологии Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского запустила проект по созданию маршрутов виртуального эко-путешествия «Пройдусь, друзья, по Радужной…». Участие в проекте может принять каждый житель города.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, составление Google-карты уже начато. Предположительно, проект составления маршрутов виртуального эко-путешествия планируется завершить к осени этого года.

«В Год экологии в России Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского решила расширить свои горизонты, и запускает новый проект - эко-путешествие по улицам Великих Лук «Пройдусь, друзья, по радужной…» В этом проекте могут принять участие все неравнодушные, активные жители нашего города. Идея заключается в том, чтобы на Google-карте отметить улицы города, названия которых имеют прямое отношение к природе, закрепить за каждой улицей фотографии, видео, а также интересные истории горожан. Все это предоставляет возможность познакомить жителей и гостей города с родными улицами поближе и узнать что-то новое для себя», - рассказала заведующая отделом обслуживания ЦГБ имени М. И. Семевского Алена Фролова.

Добавим, на сегодняшний день на Google-карте помечено 30 улиц с кратким описанием. Дополнить информацию может каждый великолучанин. Для этого необходимо фотографии, видеоролики и интересные факты об этих улицах необходимо направить на электронную почту библиотеки biblio-luki@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей