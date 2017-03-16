Сегодня: Четверг, 16 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу

Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу

Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, к 1 апреля истечет срок аренды спортивного объекта, а также завершатся обязательства перед детскими спортивными...41



Великолучан приглашают принять участие в создании Google-карты с улицами города, названия которых связаны с природой

16.03.2017 13:21 ПЛН, Псков

В Год экологии Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского запустила проект по созданию маршрутов виртуального эко-путешествия «Пройдусь, друзья, по Радужной…». Участие в проекте может принять каждый житель города.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, составление Google-карты уже начато. Предположительно, проект составления маршрутов виртуального эко-путешествия планируется завершить к осени этого года.

«В Год экологии в России Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского решила расширить свои горизонты, и запускает новый проект - эко-путешествие по улицам Великих Лук «Пройдусь, друзья, по радужной…» В этом проекте могут принять участие все неравнодушные, активные жители нашего города. Идея заключается в том, чтобы на Google-карте отметить улицы города, названия которых имеют прямое отношение к природе, закрепить за каждой улицей фотографии, видео, а также интересные истории горожан. Все это предоставляет возможность познакомить жителей и гостей города с родными улицами поближе и узнать что-то новое для себя», - рассказала заведующая отделом обслуживания ЦГБ имени М. И. Семевского Алена Фролова.

Добавим, на сегодняшний день на Google-карте помечено 30 улиц с кратким описанием. Дополнить информацию может каждый великолучанин. Для этого необходимо фотографии, видеоролики и интересные факты об этих улицах необходимо направить на электронную почту библиотеки biblio-luki@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31