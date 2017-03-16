Сегодня: Четверг, 16 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
День национальной гвардии Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу

Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу

Спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, к 1 апреля истечет срок аренды спортивного объекта, а также завершатся обязательства перед детскими спортивными...41



В двух детских садах Пскова установлены новые окна

16.03.2017 13:24 ПЛН, Псков

В двух детских садах Пскова установлены 16 новых окон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», монтаж оконных конструкций завершен в учреждениях №33 и №16. Соответствующее финансирование из муниципального бюджета было выделено решением депутатов Псковской городской Думы в ответ на обращения граждан.
 
 
В зимний период родители воспитанников и заведующие дошкольных учреждений обращались в адрес муниципальных властей с просьбой о выделении дополнительного финансирования. Вопрос о замене окон в детских садах города обсуждался на совещании главы Пскова с родительской общественностью и руководителями детских садов в начале марта, ознакомиться с ситуацией на место выезжал глава администрации муниципалитета.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31