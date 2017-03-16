В двух детских садах Пскова установлены новые окна

В двух детских садах Пскова установлены 16 новых окон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», монтаж оконных конструкций завершен в учреждениях №33 и №16. Соответствующее финансирование из муниципального бюджета было выделено решением депутатов Псковской городской Думы в ответ на обращения граждан.

В зимний период родители воспитанников и заведующие дошкольных учреждений обращались в адрес муниципальных властей с просьбой о выделении дополнительного финансирования. Вопрос о замене окон в детских садах города обсуждался на совещании главы Пскова с родительской общественностью и руководителями детских садов в начале марта, ознакомиться с ситуацией на место выезжал глава администрации муниципалитета.

Источник: Псковская Лента Новостей