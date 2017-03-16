Решить вопрос с дренажной системой детсада №8 в Пскове пообещал Иван Цецерский

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Источник: Псковская Лента Новостей