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Решить вопрос с дренажной системой детсада №8 в Пскове пообещал Иван Цецерский

16.03.2017 13:25 ПЛН, Псков

Глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд в детский сад №8, расположенный на улице Моховой, 3. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», ознакомиться с хозяйственными вопросами, которые предстоит решить в образовательном учреждении в этом году, заведующая Ирина Осипова пригласила главу Пскова на встрече с родительской общественностью и руководителями детсадов, состоявшейся в начале марта.
 
 
Заведующая рассказала Ивану Цецерскому, что сад посещают 50 малышей, работают 4 воспитателя. Она отметила, что родители воспитанников активные и отзывчивые, муниципалитет не оставляет учреждение без внимания: «В прошлом году профинансировано выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализации и произведен сам ремонт. Также сделан текущий ремонт помещений и пищеблока. У входа в сад уложен новый асфальт». Вместе с тем Ирина Осипова рассказала, что есть и не решенные пока хозяйственные вопросы, касающиеся прилегающей территории.
 
 
Так, в прогулочной зоне в межсезонье застаивается вода. Глава Пскова и заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов осмотрели водоотводные канавы по периметру детского сада, обсудили варианты выхода из ситуации. Иван Цецерский дал распоряжение решить вопрос дренажной системы, когда позволят погодные условия. «Необходимо также произвести подсыпку щебнем территории, прилегающей к хозяйственным постройкам садика и выполнить обрезку старых тополей - деревья явно переросшие, для детей это не безопасно», - отметил глава города.
 
 
Кроме того, будет выполнен ремонт ограждения, которое местами просело под воздействием осадков и времени.
 
Иван Цецерский также осмотрел помещения садика, пообщался с родителями воспитанников, которые отметили хорошие условия пребывания малышей в учреждении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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