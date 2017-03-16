Более 22 млн рублей из областного бюджета было направлено в 2016 году на оснащение мировых судов

Администрация Псковской области стремится на должном уровне осуществлять возложенные полномочия по обеспечению деятельности мировых судов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков.

«Нами изыскиваются возможности для более комфортного размещения судебных участков. На всех судебных участках обеспечено сопровождение справочно-правовой системы, организована работа информационных систем проведения судебного делопроизводства, представлена возможность смс-информирования о судебных заседаниях. Реализован комплекс мер по оснащению охранно-пожарными сигнализациями. По поручению губернатора прорабатывается вопрос об установке систем видеонаблюдения на участках в Пскове и Великих Луках. По предварительным оценкам, это обойдется нам в 1,5 млн рублей», - отметил он.

Всего на поддержание развития материальной базы судебных участков в 2016 году из областного бюджета было израсходовано более 22 млн рублей, добавил Максим Жаворонков.

Источник: Псковская Лента Новостей