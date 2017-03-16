Более 22 млн рублей из областного бюджета было направлено в 2016 году на оснащение мировых судов

Происшествия
Политика
Фестивали
НОВОСТИ
Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Администрация Псковской области стремится на должном уровне осуществлять возложенные полномочия по обеспечению деятельности мировых судов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков.
«Нами изыскиваются возможности для более комфортного размещения судебных участков. На всех судебных участках обеспечено сопровождение справочно-правовой системы, организована работа информационных систем проведения судебного делопроизводства, представлена возможность смс-информирования о судебных заседаниях. Реализован комплекс мер по оснащению охранно-пожарными сигнализациями. По поручению губернатора прорабатывается вопрос об установке систем видеонаблюдения на участках в Пскове и Великих Луках. По предварительным оценкам, это обойдется нам в 1,5 млн рублей», - отметил он.
Всего на поддержание развития материальной базы судебных участков в 2016 году из областного бюджета было израсходовано более 22 млн рублей, добавил Максим Жаворонков.
Источник: Псковская Лента Новостей