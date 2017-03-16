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В 2016 году властям Пскова 25 раз давали отсрочку исполнения решений судов

16.03.2017 13:44 ПЛН, Псков

В 2016 году власти Пскова 25 раз получали поддержку в вопросах отсрочки исполнения решений судов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

«Невзирая на то, что судебная система является самостоятельной ветвью власти, я хочу отметить очень тесное взаимодействие органов местного самоуправления с судами города Пскова - как общей юрисдикции, так и мировым судом. За этот период времени было рассмотрено 237 дел, это 731 заседание в области жилищного законодательства, гражданского права, земельного, градостроительного, трудового законодательства. Очень многие вопросы рассматривались и решались в досудебном порядке», - отметил он, поблагодарив суды за оказанную методическую помощь.

На участках мировых судей в Пскове за 2016 год, по словам главы города, рассмотрено 598 протоколов, которые касаются нарушения тишины, проезда по детским и спортивным площадкам, парковки на газонах, хранения неисправного транспорта во дворах. «Нужно отдать должное нашим судьям: нет ни одного судебного решения, которое было бы оспорено в суде второй инстанции. Это говорит о высоком профессионализме наших судей, их принципиальной позиции и серьезном исполнительском уровне подготовки и проведения заседаний», - подчеркнул Иван Цецерский.

«Мы понимаем, что сегодня непростое время, и бюджетная обеспеченность муниципальных образований не очень высокая. Отсюда было очень много обращений органов власти к судьям с предложениями отсрочить исполнение того или иного решения. Судьи учитывали бюджетный процесс нашего города, по 25-ти решениям мы получили соответствующую поддержку, что позволило нам в дальнейшем проработать проблемные вопросы и обеспечить их финансирование», - добавил глава Пскова.   

Источник: Псковская Лента Новостей



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