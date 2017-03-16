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Поклонный крест в память о последнем российском императоре открыли в Пскове

16.03.2017 13:55 ПЛН, Псков

15 марта возле восстанавливаемого храма Пантелеймона Дальнего в Пскове открыли и освятили  Поклонный крест в память о Николае Втором, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Дата выбрана неслучайно - это 100 лет со дня насильственного отречения императора Николая II от власти, - рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов. - Проект и инициатива принадлежит фонду Владимира Храброго, общественной организации «Историческая память», Российскому институту стратегических исследований при поддержке администрации города Пскова с участием настоятеля храма Александра Невского Олега Тэора».

Место для возведения креста было выбрано также неслучайно: в 1903 году император и императрица приезжали в Псков, и в 1906 году псковичи построили здесь в память об этом событии колокольню, которая сохранилась в хорошем состоянии, сейчас производится ее реставрация. Крест будет белокаменный, резной. Пока он бетонный, но будет облицован красивым резным мрамором.

Для участия в мероприятии прибыла делегация из Москвы и Обнинска, в составе которой руководитель фонда Владимира Храброго Ирина Есинская.

Источник: Псковская Лента Новостей



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