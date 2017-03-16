Комитет Госдумы одобрил законопроект о предельном возрасте для работы главврачом

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании 16 марта поддержал в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст в 65 лет для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, передает РИА Новости.

«Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», - отмечается в пояснительной записке к документу.

По задумке авторов инициативы, по достижении указанного возраста таких лиц нужно переводить с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Вместе с тем проект закона допускает возможность продления срока пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников.

Источник: Псковская Лента Новостей