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Комитет Госдумы одобрил законопроект о предельном возрасте для работы главврачом

16.03.2017 13:59 ПЛН, Псков

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании 16 марта поддержал в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст в 65 лет для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, передает РИА Новости.

«Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», - отмечается в пояснительной записке к документу.

По задумке авторов инициативы, по достижении указанного возраста таких лиц нужно переводить с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Вместе с тем проект закона допускает возможность продления срока пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников.

Источник: Псковская Лента Новостей



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