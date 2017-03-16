Комитет Госдумы одобрил законопроект о предельном возрасте для работы главврачом

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании 16 марта поддержал в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст в 65 лет для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, передает РИА Новости.
«Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», - отмечается в пояснительной записке к документу.
По задумке авторов инициативы, по достижении указанного возраста таких лиц нужно переводить с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Вместе с тем проект закона допускает возможность продления срока пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников.
Источник: Псковская Лента Новостей