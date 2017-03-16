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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков, в настоящее время идет судебное разбирательство по установлению начальной цены спорткомплекса из-за спора между кредиторами.
После этого объект будет выставлен на продажу.
Сейчас бассейн не работает. Как пояснил Сергей Новиков, у завода «Плескава» отсутствует лицензия на отпуск тепла сторонним организациям, юридически она может использовать тепло только для собственных нужд.
Как сообщалось ранее, спорткомплекс «Электрон» находится в залоге у АО «Россельхозбанк» по кредиту ООО «Кроника». ООО «Кроника» находится в процедуре банкротства с 2014 года. С учетом значимости объекта для Пскова «Россельхозбанк» согласовал в 2014 г. передачу в аренду данного помещения ООО «СанРайзСистем» до момента продажи данного объекта с торгов. Поскольку арендные платежи не поступали, договор с ООО «СанРайзСистем» был расторгнут в судебном порядке.
«Россельхозбанк» в декабре 2016 г. дал согласие конкурсному управляющему на передачу данного объекта новому арендатору исключительно по его прямому назначению, поддерживая его в рабочем состоянии, оплачивая коммунальные услуги, охрану и т.д.
Источник: Псковская Лента Новостей