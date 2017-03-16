Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков, в настоящее время идет судебное разбирательство по установлению начальной цены спорткомплекса из-за спора между кредиторами.

После этого объект будет выставлен на продажу.

Сейчас бассейн не работает. Как пояснил Сергей Новиков, у завода «Плескава» отсутствует лицензия на отпуск тепла сторонним организациям, юридически она может использовать тепло только для собственных нужд.

Как сообщалось ранее, спорткомплекс «Электрон» находится в залоге у АО «Россельхозбанк» по кредиту ООО «Кроника». ООО «Кроника» находится в процедуре банкротства с 2014 года. С учетом значимости объекта для Пскова «Россельхозбанк» согласовал в 2014 г. передачу в аренду данного помещения ООО «СанРайзСистем» до момента продажи данного объекта с торгов. Поскольку арендные платежи не поступали, договор с ООО «СанРайзСистем» был расторгнут в судебном порядке.

«Россельхозбанк» в декабре 2016 г. дал согласие конкурсному управляющему на передачу данного объекта новому арендатору исключительно по его прямому назначению, поддерживая его в рабочем состоянии, оплачивая коммунальные услуги, охрану и т.д.

Источник: Псковская Лента Новостей