Псковская прокуратура разъяснила права взыскателей в рамках принудительного исполнения судебного решения судебными приставами

Прокуратура Псковской области разъяснила права взыскателей в рамках принудительного исполнения судебного решения службой судебных приставов-исполнителей.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

Статьями 48, 49 названного Федерального закона определен круг лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также стороны исполнительного производства, к которым отнесен взыскатель.

Основные права указанных лиц регламентированы статьей 50 указанного федерального закона.

Так, взыскатель вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Кроме того, иными статьями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» определены дополнительные права взыскателя, вытекающие из выше указанных.

Так, по заявлению (ходатайству) взыскателя судебный пристав-исполнитель вправе объявить должника в розыск (ст. 65), вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации (ст. 67) либо постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом (ст. 67.1).

Вместе с тем незнание взыскателем своих прав либо их несоблюдение судебным приставом-исполнителем создает определенные проблемы при последующем исполнении решения суда.

Так, распространены случаи, когда по исполнительным производствам неимущественного характера, взыскателем по которым является гражданин, например, об обязании произвести какие-либо ремонтные работы в отношении имущества взыскателя, судебным приставом-исполнителем производство оканчивается на основании представленных должником документов, свидетельствующих об исполнении решения суда. Однако взыскатель в приемке таких работ участия не принимал, судебным приставом совместно с ним исполнительные действия по проверке фактического проведения работ не проводились.

В подобных ситуациях у судебного пристава формально имеются основания для окончания исполнительного производства фактическим исполнением. Выходом из такой ситуации может стать обращение взыскателя в суд с заявлением о признании незаконным постановления об окончании исполнительного производства.

Согласно части 1 статьи 36 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Вместе с тем практика прокурорского надзора свидетельствует, что не во всех случаях в указанный срок имеется возможность исполнения решения суда.

В ряде случаев по исполнительным производствам о взыскании денежных средств должник не имеется какого-либо имущества, за счет которого возможно исполнение судебного решения, или постоянного источника дохода, чтобы погасить имеющуюся задолженность. Кроме того, распространены случаи, когда должник самостоятельно своими действиями препятствует исполнению решения суда (скрывает получаемые доходы, продает принадлежащее ему имущество или скрывается и т.д.), что приводит к затягиванию срока исполнения решения суда.

Однако имеют место факты несвоевременного принятия судебными приставами всего комплекса мер по принудительному исполнению требований исполнительного документа по субъективным причинам, обусловленных ненадлежащей реализацией имеющихся полномочий.

В любом случае стороны исполнительного производства вправе обжаловать действия судебного пристава-исполнителя вышестоящему руководителю, органы прокуратуры или самостоятельно защищать свои права в судебном порядке.

Источник: Псковская Лента Новостей