15 марта спасатели в Псковской области дважды выезжали для разминирования боеприпасов времен войны

15 марта при обходе для технологического присоединения новой линии 10 кВ в Великолукском районе специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они были сложены вблизи линии, которая принадлежит и непосредственно строилась сельхозпредприятием для электроснабжения площадки АПК в деревне Забойниково. Работники бригады РЭС №2 Южных электрических сетей «Псковэнерго» немедленно сообщили об опасной находке в отдел полиции и управления ФСБ и МЧС России по Псковской области.

На место вызова прибыли сотрудники полиции и группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Спасатели обезвредили две 82-миллиметровые минометные мины и один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В этот же день группа разминирования великолукского поисково-спасательного отряда выезжала и в Пустошкинский район, где в деревне Мельница был обезврежен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки. Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая. Особенно важно объяснить это подрастающему поколению.

Помните правила поведения при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный:

-немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефонам «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

-при производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;

-не предпринимать никаких самостоятельных действий;

-ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

-по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров. Кроме того, категорически запрещается:

-закапывать в землю или бросать в водоем;

-предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

-бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Источник: Псковская Лента Новостей