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15 марта спасатели в Псковской области дважды выезжали для разминирования боеприпасов времен войны

16.03.2017 14:59 ПЛН, Псков

15 марта при обходе для технологического присоединения новой линии 10 кВ в Великолукском районе специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они были сложены вблизи линии, которая принадлежит и непосредственно строилась сельхозпредприятием для электроснабжения площадки АПК в деревне Забойниково. Работники бригады РЭС №2 Южных электрических сетей «Псковэнерго» немедленно сообщили об опасной находке в отдел полиции и управления ФСБ и МЧС России по Псковской области.
 
 
На место вызова прибыли сотрудники полиции и группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Спасатели обезвредили две 82-миллиметровые минометные мины и один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
 
В этот же день группа разминирования великолукского поисково-спасательного отряда выезжала и в Пустошкинский район, где в деревне Мельница был обезврежен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
 
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки. Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая. Особенно важно объяснить это подрастающему поколению.
 
Помните правила поведения при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный:
-немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефонам «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;
-при производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;
-не предпринимать никаких самостоятельных действий;
-ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;
-по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров. Кроме того, категорически запрещается:
-закапывать в землю или бросать в водоем;
-предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
-бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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