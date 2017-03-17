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Даже однократное распитие спиртных напитков на рабочем месте может привести к увольнению - комментарий псковского юриста

17.03.2017 16:12 ПЛН, Псков

Многие трудоустроенные псковичи уверены в том, что для обоснованного увольнения требуется три дисциплинарных проступка с занесением выговора в трудовую книжку. На самом деле существует ряд нарушений трудового распорядка, которые относятся к числу грубейших, в том числе распитие спиртного на рабочем месте. Как пояснил Псковской Ленте Новостей руководитель юридической фирмы «Агентство деловой безопасности» Андрус Трей, для законного увольнения  достаточно однократного факта подобного нарушения.

В качестве примера псковский юрист привел недавнее дело, рассматривавшееся в Псковском городском суде. Андрус Трей выступал со стороны мужчины, уволенного с хорошей работы с приличным окладом за употребление спиртного. Клиент Андруса Трея требовал восстановить его в прежней должности. В качестве ответчика выступала организация-работодатель.

«В ходе судебного процесса выяснилось, что мой клиент неоднократно был замечен на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает юрист. - Это грубейший дисциплинарный проступок, за который можно быть уволенным, даже если вы были замечены в таком виде единожды. Многие свидетельствовали на стороне работодателя. Я пытался доказать обратное, упоминал о том, что в деле отсутствует медэкспертиза. Но факты говорили о другом».

«Я понимал, что не имею морального права принять сторону клиента - признается Андрус Трей. -  Понимал, что человек сам во многом не прав. Ему даже предлагали уволиться по собственному желанию. Но он был очень уверен в себе. С той информацией, которая была предоставлена мне до суда, мы могли бы выиграть. Но после свидетельских показаний это стало невозможно».

Источник: Псковская Лента Новостей



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