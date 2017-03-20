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Задать вопрос руководителю юридической фирмы смогут читатели ПЛН на онлайн-конференции

20.03.2017 14:12 ПЛН, Псков

Нередко определенные жизненные ситуации требуют квалифицированной юридической помощи. Псковская Лента Новостей предлагает своим читателям принять участие в онлайн-конференции, благодаря которому вы сможете задать вопрос опытному юристу, руководителю юридической фирмы «Агентство деловой безопасности» Андрусу Трею.

Наш эксперт проанализирует проблемную ситуацию и даст грамотный ответ со ссылками на законы и подзаконные акты. Заметим, что сложные ситуации, требующие детального ознакомления с документами и прочими материалами дела, не могут стать предметом обсуждения в формате онлайн-конференции: они решаются в дистанционном режиме на платной основе.

Ответы будут размещены на сайте ПЛН. Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: elennamore@gmail.com.

Источник: Псковская Лента Новостей



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