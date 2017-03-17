Псковский городской молочный завод выступил в роли спонсора Международного турнира по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта»

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
18 марта в СРК «Простория» пройдет Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта». Псковский городской молочный завод стал спонсором этого значимого в жизни региона события.
Организаторы турнира «Кубок Довмонта» - спортивно-танцевальный клуб «Триумф» г. Псков. Танцоры клуба «Триумф» занимают лидирующие позиции в Федерации спортивного бального танца Псковской области. Ежегодно спортсмены становятся призёрами областных соревновании и достойно представляют регион на международных конкурсах в Санкт-Петербурге и Москве.
Гостей турнира ждет насыщенная программа и, традиционно, красивые девушки и галантные кавалеры, изящные и отточенные движения, хорошая музыка и потрясающие костюмы.
С 10:00 до 12:00 - Детские выступления
С 13:00 до 21:30 - Профессиональные выступления
Стоимость билетов - 600 рублей.
Простория, Иркутский переулок, 2
Источник: Псковская Лента Новостей