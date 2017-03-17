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Псковский городской молочный завод выступил в роли спонсора Международного турнира по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта»

17.03.2017 12:32 ПЛН, Псков

18 марта в СРК «Простория» пройдет Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта». Псковский городской молочный завод стал спонсором этого значимого в жизни региона события. 

Организаторы турнира «Кубок Довмонта» - спортивно-танцевальный клуб «Триумф» г. Псков. Танцоры клуба «Триумф» занимают лидирующие позиции в Федерации спортивного бального танца Псковской области. Ежегодно спортсмены становятся призёрами областных соревновании и достойно представляют регион на международных конкурсах в Санкт-Петербурге и Москве.

Гостей турнира ждет насыщенная программа и, традиционно, красивые девушки и галантные кавалеры, изящные и отточенные движения, хорошая музыка и потрясающие костюмы.

С 10:00 до 12:00 - Детские выступления

С 13:00 до 21:30 - Профессиональные выступления

Стоимость билетов - 600 рублей.

Простория, Иркутский переулок, 2

Источник: Псковская Лента Новостей



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