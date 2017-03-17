Почти 1000 должников в Псковской области в 2016 году были ограничены в водительских правах

За 2016 году в Псковской области почти 1000 должников были ограничены в водительских правах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников.

Ограничение было наложено на 980 должников, из них 28 его проигнорировали и продолжили управлять транспортными средствами. За езду без прав должники были привлечены к административной ответственности. Санкция - до одного года ограничения водительских прав.

Благодаря этой мере было взыскано порядка 11 млн рублей долгов.

Что касается взыскания алиментов, то в 2016 году в Псковской области на исполнительном производстве у приставов находилось более 8 тысяч дел по алиментам. Взыскано за минувший год порядка 79 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году. 1510 должников по алиментам удалось трудоустроить, 190 встали на учет в центр занятости. 406 алиментщиков приговорены к обязательным работам или к административному аресту.

Источник: Псковская Лента Новостей