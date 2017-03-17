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Почти 1000 должников в Псковской области в 2016 году были ограничены в водительских правах

17.03.2017 12:23 ПЛН, Псков

За 2016 году в Псковской области почти 1000 должников были ограничены в водительских правах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников.
 
Ограничение было наложено на 980 должников, из них 28 его проигнорировали и продолжили управлять транспортными средствами. За езду без прав должники были привлечены к административной ответственности. Санкция - до одного года ограничения водительских прав.
 
Благодаря этой мере было взыскано порядка 11 млн рублей долгов. 
 
Что касается взыскания алиментов, то в 2016 году в Псковской области на исполнительном производстве у приставов находилось более 8 тысяч дел по алиментам. Взыскано за минувший год порядка 79 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году. 1510 должников по алиментам удалось трудоустроить, 190 встали на учет в центр занятости. 406 алиментщиков приговорены к обязательным работам или к административному аресту.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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