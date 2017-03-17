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Оплата больничного в праздничные дни происходит в обычном порядке, напоминают псковичам в инспекции труда

17.03.2017 18:17 ПЛН, Псков

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям о порядке оплаты больничного листа - листка временной нетрудоспособности.

Согласно статьи 183 Трудового кодекса РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.

Согласно ФЗ от 29.12.2006 г. №255-ФЗ право на пособие по временной нетрудоспособности имеют граждане:

  • лица, работающие по трудовым договорам;
  • государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
  • адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
  • иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию.

Для оплаты листа временной нетрудоспособности работнику должен наступить один из страховых случаев:

  • болезнь или травма самого работника;
  • уход за одним из членов семьи, который болен;
  • карантин работника, его ребенка до 7-ми лет или недееспособного родственника;
  • протезирование, основание для проведения которого - медицинские показания;
  • долечивание в условиях санатория сразу после стационарного оказания медпомощи.

Получив в медицинском учреждении заполненный и закрытый больничный лист, сотрудник должен принести его работодателю. Срок сдачи больничного листа работодателю установлен в течение полугода с того момента, как этот больничный будет закрыт.

В течение 10 дней после получения больничного, работодатель должен назначить работнику пособие по временной нетрудоспособности. Выплачивается пособие в дни ближайшей выплаты заработной платы.

Выплаты по больничному листу рассчитываются в зависимости от:

  • Страхового стажа работника;
  • Его среднего заработка;
  • Продолжительности больничного в днях.

Для расчёта среднего заработка сотрудника берется сумма его трудовых доходов за последние 2 года.

Количество дней, на которые выдают больничный лист, зависит от заболевания.

Больничный по уходу за ребенком также выдается на определенный срок. Он зависит от возраста ребенка.

Оплата больничного в праздничные дни происходит в обычном порядке. Все праздничные и нерабочие дни входят в расчёт календарных дней по больничным выплатам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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