Оплата больничного в праздничные дни происходит в обычном порядке, напоминают псковичам в инспекции труда

Происшествия
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|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям о порядке оплаты больничного листа - листка временной нетрудоспособности.
Согласно статьи 183 Трудового кодекса РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
Согласно ФЗ от 29.12.2006 г. №255-ФЗ право на пособие по временной нетрудоспособности имеют граждане:
Для оплаты листа временной нетрудоспособности работнику должен наступить один из страховых случаев:
Получив в медицинском учреждении заполненный и закрытый больничный лист, сотрудник должен принести его работодателю. Срок сдачи больничного листа работодателю установлен в течение полугода с того момента, как этот больничный будет закрыт.
В течение 10 дней после получения больничного, работодатель должен назначить работнику пособие по временной нетрудоспособности. Выплачивается пособие в дни ближайшей выплаты заработной платы.
Выплаты по больничному листу рассчитываются в зависимости от:
Для расчёта среднего заработка сотрудника берется сумма его трудовых доходов за последние 2 года.
Количество дней, на которые выдают больничный лист, зависит от заболевания.
Больничный по уходу за ребенком также выдается на определенный срок. Он зависит от возраста ребенка.
Оплата больничного в праздничные дни происходит в обычном порядке. Все праздничные и нерабочие дни входят в расчёт календарных дней по больничным выплатам.
Источник: Псковская Лента Новостей