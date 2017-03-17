Студенты ПсковГУ познакомились с деятельностью Псковского Красного Креста

В Псковском Красном Кресте прошла открытая встреча со студентами I курса факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, знакомство с региональным отделением старейшей благотворительной организации в России началось с истории возникновения Красного Креста, его появления в России и Пскове, в частности. Об этом молодым людям рассказал руководитель молодежных проектов Псковского Красного Креста Андрей Иванов.

О современной деятельности регионального отделения Российского Красного Креста рассказал председатель отделения Петр Василевский. Он отметил, что, несмотря на непростые условия существования общественной организации, Псковский Красный Крест только в 2016 году сумел оказать помощь 30 тыс. псковичей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Учитывая направленность обучения студентов, руководитель благотворительной организации подробно рассказал о социальных проектах, реализуемых Псковским Красным Крестом, в числе которых «Социальная защита детей» и «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове».

Затем сотрудники отделения провели ознакомительную экскурсию по отделению Красного Креста, в ходе которой студенты узнали об особенностях работы «Банка вещей» и посетили «Центр встречи волонтеров». Объем работы отделения благотворительной организации на многих студентов произвел большое впечатление. Некоторые из них захотели попробовать себя в качестве волонтеров. Начать решили с участия в семинаре, посвященном изучению лидерских качеств по темпераменту личности, которое проведет коллега из Норвежского Красного Креста Селин Блюм, и участия 20 марта в благотворительной акции, приуроченной к Международному дню счастья.

Источник: Псковская Лента Новостей