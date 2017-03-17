Интерактивная «Карта свалок» должна стать настольной для чиновников - Сергей Елизаров

Интерактивная «Карта свалок» должна стать настольной для чиновников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 17 марта сообщил координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

Он напомнил, что старт данному проекту дал президент. Именно он предложил некую интерактивную карту, на которой любой пользователь может разместить несанкционированную свалку. «Все материалы лягут в основу интерактивной карты, которая должна стать настольной для чиновников. А для людей это прекрасная возможность, минуя чиновничьи пороги, самому принять участие в нанесении информации о несанкционированной свалке на карту», - рассказал представитель ОНФ.

Сергей Елизаров отметил, что каждый пользователь, который внес свою информацию о свалке, может отслеживать информацию о ее состоянии в онлайн-режиме.

Главной целью проекта он назвал ликвидацию свалок, но еще одной задачей является просветительская работа. «Реакция на проект неоднозначная. Мы находим свалки, которые не убирались годами, если не десятилетиями. Люди привыкли так жить. Один из важных моментов является просветительская работа. Нужно массово привлекать людей к этой работе, рассказывать, что это плохо», - сказал активист ОНФ.

Источник: Псковская Лента Новостей