27 псковских свалок уже нанесены на интерактивную карту ОНФ

27 стихийных свалок, обнаруженных местными жителями и общественниками на территории Псковской области, нанесены на интерактивную карту ОНФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

Он отметил, что за 1,5 месяца из 27 свалок по 25 уже предприняты действия. «Мы написали в соответствующий орган, провели рабочие встречи. Буквально вчера вечером позвонил Захаров (начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров - ред.) и сказал, что одна из свалок, нанесенная на карту, ликвидирована», - рассказал активист ОНФ.

Сергей Елизаров лично убедился в том, что свалка на ул. Яна Райниса, выявленная три недели назад, ликвидирована.

К работе по заполнению «Карты свалок» помимо Пскова активно подключились Остров и Псковский район.

Источник: Псковская Лента Новостей