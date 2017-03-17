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27 псковских свалок уже нанесены на интерактивную карту ОНФ

17.03.2017 12:41 ПЛН, Псков

27 стихийных свалок, обнаруженных местными жителями и общественниками на территории Псковской области, нанесены на интерактивную карту ОНФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров. 
 
Он отметил, что за 1,5 месяца из 27 свалок по 25 уже предприняты действия. «Мы написали в соответствующий орган, провели рабочие встречи. Буквально вчера вечером позвонил Захаров (начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров - ред.) и сказал, что одна из свалок, нанесенная на карту, ликвидирована», - рассказал активист ОНФ. 
 
Сергей Елизаров лично убедился в том, что свалка на ул. Яна Райниса, выявленная три недели назад, ликвидирована. 
 
К работе по заполнению «Карты свалок» помимо Пскова активно подключились Остров и Псковский район. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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