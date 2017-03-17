24 марта общественники выйдут на уборку свалки в Любятово

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
24 марта в 11.00 общественники выйдут на уборку свалки в Любятово. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.
По словам активиста, размер данной свалки - от 50 до 70 метров. Управление городского хозяйства обеспечит общественников техникой и инвентарем. Планируется привлечь к субботнику как молодых людей, так и людей старшего поколения.
Подобные мероприятия будут проходить регулярно, добавил Сергей Елизаров.
Источник: Псковская Лента Новостей