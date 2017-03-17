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24 марта общественники выйдут на уборку свалки в Любятово

17.03.2017 12:45 ПЛН, Псков

24 марта в 11.00 общественники выйдут на уборку свалки в Любятово. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

По словам активиста, размер данной свалки - от 50 до 70 метров. Управление городского хозяйства обеспечит общественников техникой и инвентарем. Планируется привлечь к субботнику как молодых людей, так и людей старшего поколения.

Подобные мероприятия будут проходить регулярно, добавил Сергей Елизаров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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