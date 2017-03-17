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В Псковской области в субботу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

17.03.2017 17:57 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер  юго-западных направлений  6-11 м/сек. с порывами до 15 м/сек.

Температура по области:   0…+5 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления: осадки и порывы ветра до 15 м/сек.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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