В Псковской области в субботу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер юго-западных направлений 6-11 м/сек. с порывами до 15 м/сек.
Температура по области: 0…+5 градусов.
Неблагоприятные метеорологические явления: осадки и порывы ветра до 15 м/сек.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей