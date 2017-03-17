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Прокуратура будет добиваться установки пандуса в школе №9 Пскова, где учится ребенок-инвалид

17.03.2017 12:53 ПЛН, Псков

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются установки пандуса в средней общеобразовательной школе №9 Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, к процессу подключилась прокуратура города, которая провела проверку и подготовила исковое заявление в суд об устранении препятствий в доступе инвалидов к объекту социальной инфраструктуры.
 
 
В этой школе учится девочка с ограниченными возможностями здоровья. Третьеклассницу Полину Яковлеву в инвалидной коляске ежедневно приходится поднимать на крыльцо школы, чтобы она могла посещать занятия. Чтобы преодолеть несколько ступенек ко входу в школу, родители девочки обращаются за помощью к старшеклассникам или персоналу образовательного учреждения.
 
 
Общественники направили обращение в адрес заместителя губернатора региона с просьбой обратить особое внимание на проблему доступности образовательных услуг в данной школе и поручить государственному управлению образования Псковской области провести соответствующие работы и обеспечить доступность образовательного учреждения. Обращение об отсутствии пандуса в школе №9, где учится ребенок-инвалид, также было направлено в прокуратуру Псковской области.
 
 
В ответе из администрации Псковской области за подписью первого заместителя губернатора говорилось, что по ее поручению государственным управлением образования Псковской области направлено в адрес главы администрации города Пскова обращение о рассмотрении возможности устройства пандуса при входе в школу за счет средств местного бюджета. Прокуратура Пскова проинформировала, что изложенные факты нашли свое подтверждение, и администрации города рекомендовано при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. предусмотреть средства для выполнения необходимых работ по обеспечению доступности учреждения.
 
«Нам стало известно, что в бюджете Пскова на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. средства на мероприятия по программе «Доступная среда на 2014-2020 гг.» заложены в сумме 250 тыс. руб., однако данная сумма предусмотрена для погашения задолженности за ранее выполненные в 2016 г. работы на другом социальном объекте. Таким образом, вопреки позиции прокуратуры города и писем от должностных лиц, мероприятия по обеспечению доступности как в школе №9, так и в других социально значимых учреждениях города Пскова в текущем году реализованы не будут в связи с отсутствием денежных средств», – пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.
 
Общественники обратились в прокуратуру области повторно и получили ответ, что проверка подтвердила нарушение требований законодательства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени А. С. Пушкина», где не созданы условия для посещения маломобильными группами населения, в том числе учащейся данной школы Полиной Яковлевой. В адрес школы 13 декабря 2016 года прокуратурой Пскова было внесено представление. Выявленные нарушения до настоящего времени не устранены. Прокуратурой Пскова подготовлено исковое заявление в суд.
 
«В 2017 году региональное отделение ОНФ продолжит проведение общественного контроля за деятельностью чиновников, обеспечивающих формирование доступной среды в рамках федеральной и региональных программ на территории Псковской области», – отметил Турчин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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