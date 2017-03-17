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Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ держит на контроле ликвидацию несанкционированных свалок

17.03.2017 12:59 ПЛН, Псков

Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ держит на контроле ликвидацию несанкционированных свалок в регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и. о. руководителя ведомства Андрей Агапов. 
 
Он рассказал, что на сегодняшний момент в комитет поступило порядка 20 обращений от ОНФ в рамках проекта «Генеральная уборка». Активисты ОНФ параллельно обращается и в госкомитет, и в муниципальное образование, на территории которых находится свалка, и в природоохранную прокуратуру. 
 
«В начале году мы обсуждали, как будем действовать. Региональной программы по обращению с ТБО еще нет, она в стадии разработки, финансирования на этот год не предусмотрено. Мы договорились с органами местного самоуправления, они берут на себя задачи по определению собственника участков, на которых находятся свалки. К сожалению, на сегодняшний день процесс выявления собственника и организация мероприятий по обязанию его ликвидировать свалку очень затягивается, иногда доходит до года», - рассказал он. 
 
Андрей Агапов подчеркнул, что комитет держит на контроле все обращения, муниципалитеты отчитываются о проделанной работе. Ряд свалок уже ликвидирован силами органов местного самоуправления. 
 
Он добавил, что со следующего года будет разработать государственная программа, в которой в том числе будут предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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