Умер почетный гражданин Великих Лук Владимир Иванов

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Скончался почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный врач РСФСР Владимир Иванов, сообщает Луки.ру.
Прощание состоится 19 марта в 12.00 в Казанской церкви.
Владимир Тимофеевич Иванов после окончания Витебского медицинского института начал свою деятельность в системе здравоохранения г. Великие Луки с 1958 года, в должности заведующего хирургическим отделением.
С 1967 года по 1974 год - главный врач объединенной больницы. Имеет высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Работая главным врачом, сочетал административную работу с работой оперирующего хирурга. С 1974 года по 1998 год он заведующий общехирургическим Отделением Великолукской городской больницы.
За время работы врачом-хирургом осваивал и внедрял новые методики оперативных вмешательств на желчных путях, поджелудочной железе, желудке.
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», значком «Отличник здравоохранения». В 1977 году ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Источник: Псковская Лента Новостей