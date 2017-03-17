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Умер почетный гражданин Великих Лук Владимир Иванов

17.03.2017 13:14 ПЛН, Псков

Скончался почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный врач РСФСР Владимир Иванов, сообщает Луки.ру.

Прощание состоится 19 марта в 12.00 в Казанской церкви.

Владимир Тимофеевич Иванов после окончания Витебского медицинского института начал свою деятельность в системе здравоохранения г. Великие Луки с 1958 года, в должности заведующего хирургическим отделением.

С 1967 года по 1974 год - главный врач объединенной больницы. Имеет высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Работая главным врачом, сочетал административную работу с работой оперирующего хирурга. С 1974 года по 1998 год он заведующий общехирургическим Отделением Великолукской городской больницы.

За время работы врачом-хирургом осваивал и внедрял новые методики оперативных вмешательств на желчных путях, поджелудочной железе, желудке.

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», значком «Отличник здравоохранения». В 1977 году ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

Источник: Псковская Лента Новостей



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