Законопроект об авторских правах театральных режиссеров принят Госдумой

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем окончательном чтении закон об охране прав режиссеров-постановщиков на их спектакли.

Соответствующие изменения по инициативе группы депутатов вносятся в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса РФ (об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков), сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту закона, режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными правами - на имя и на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается только использованием постановки в записи, в эфире; защищается также право на публичное исполнение спектакля, в том числе «в живом исполнении».

Началом охраны исключительных прав режиссера на постановку предлагается считать момент ее первого публичного исполнения.

Предусмотрено, что этот закон после его принятия будет иметь обратную силу.

Сейчас режиссер театра не имеет интеллектуальных прав на постановку спектакля.

«На практике нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются другими , иногда менее известными лицами, без их согласия, или актеры, отправляясь на заработки, "прихватывают" с собой целые театральные постановки или сцены из таковых, не заключая договоров с режиссером-постановщиком и не выплачивая ему вознаграждения», - сказал ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В итоге интеллектуальные права театральных режиссеров остаются полностью незащищенными, отметил он.

По словам депутата, принятие данного закона повысит профессиональный статус режиссера-постановщика, будет содействовать развитию «режиссерского театра», поможет поднять качество спектаклей отечественных театров.

Источник: Псковская Лента Новостей