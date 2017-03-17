Пикет за индексацию зарплат бюджетников прошел в Порхове

17 марта в Порхове на площади Советской армии состоялся пикет в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. По информации заместителя председателя Псковского облсовпрофа Надежды Партхаль, в акции приняли участие 37 человек. Профсоюзные активисты вышли на площадь с плакатами: «Губернатор, выполни свое обещание!», «Увеличение зарплаты бюджетников должно быть реальным, а не на бумаге», «Есть инфляция - должна быть индексация» и другими.

Отметим, что, по данным Псковстата, в 2016 году в Порховском районе средняя зарплата у младшего медперсонала снизилась на 1539 рублей по сравнению с 2015 годом, у среднего медперсонала - на 2 980 рублей, у педагогических работников учреждений дополнительного образования - на 598 рублей.

Напомним, что с 15 марта 2017 года псковские профсоюзы начали вторую волну публичных акций за индексацию зарплат работников бюджетной сферы Псковской области. По решению президиума Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» протестные коллективные действия с основным требованием к губернатору Псковской области осуществить индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций Псковской области на уровень суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы продлятся до 15 апреля. В Пскове и в Великих Луках будут проходить еженедельные пикеты, протестные акции пройдут и в других муниципальных образованиях Псковской области.

15 марта первые пикеты прошли в Пскове и в Великих Луках, 16 марта в Острове. В областном центре в минувшую среду также прошли одиночные пикеты молодых профсоюзных активистов.

Источник: Псковская Лента Новостей