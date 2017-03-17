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Псковичам снятся высокие люди и священники, выяснил Яндекс

17.03.2017 18:35 ПЛН, Псков

Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, какие сны люди видят чаще всего и как на сны влияет место жительства.

Самые популярные сны практически одинаковы на всей территории России. Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях - мертвые. Самые распространенные животные - рыбы и змеи: им посвящены примерно по 2% запросов о снах. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях - белый, действие - умирать, а часть тела - рука.

10 самых популярных слов из запросов про сны:

1. Человек.

2. Рыба.

3. Ребенок.

4. Змея.

5. Умирать.

6. Живой.

7. Парень.

8. Беременность.

9. Вода.

10. Зуб.

Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень, а в мужских - змея, рыба, человек, девушка, зуб. Женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Сны очень разнообразны - в запросах описываются сотни сюжетов, предметов и событий, причём с различными деталями и подробностями. Для двухсот самых популярных слов Яндекс определил «соседей» — те слова, которые часто встречаются в запросах вместе с ними. Например, слово «красный» в снах чаще всего относится к помидору, вода обычно чистая, окно снится вместе с домом, а зеркало разбивается. Все сочетания смотрите на интерактивной карте «Что с чем снится».

Хотя наиболее популярные сны везде примерно одинаковы, в каждом регионе есть характерные сновидения, о которых здесь спрашивают чаще, чем в среднем по России. Скажем, в Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях часто снятся религиозные сны - со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

В Псковской области ТОП-запросов по снам выглядит следующим образом: высокий, здание, священник, батюшка, кочан, аист, черника, разрушать, полотенце и строить. 

Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы - на Алтае и в Тыве. На Камчатке часто снятся медведи, в Ставропольском крае - грецкие орехи и абрикосы, в Москве - метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге - метро, черника и клюква. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, - Путин. Чаще всего он снится в Чечне. Что видят во сне жители разных регионов, смотрите на интерактивной карте.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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