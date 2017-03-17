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Ассоциация юристов провела в Великих Луках информационный день правового просвещения и правовой помощи

17.03.2017 13:47 ПЛН, Псков

16 марта в г. Великие Луки состоялся информационный день для жителей города, проведенный Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с «Центром устойчивого развития» и Нотариальной Палатой Псковской области.

В первой половине информационного дня состоялась диалоговая лекция на тему: «Дарение, завещание, наследование», которую провела нотариус Новосокольнического нотариального округа Ольга Смолкина. В простой и доступной для пожилых слушателей форме она рассказала о том, как правильно составить завещание, о правах и обязанностях наследователей, о перечне необходимых документов для получения наследства, о нотариальных тарифах и льготах на тарифы, о разнице между договорами дарения, завещания и ренты. У слушателей возникло много вопросов к нотариусу: что делать, если пропустили 6-месячный срок наследования; как переоформить квартиру на себя по договору дарения, как и где производится открытие наследственного дела; можно ли оговорить особые случаи в завещании; какие риски существую при оформлении ренты и т.д.

По окончании лекции нотариуса, собравшиеся задавали вопросы юристам Псковского отделения Ассоциации, подавляющая часть которых касалась проблема ЖКХ. По сути, эксперт Центра «ЖКХ - контроль» Семен Никонов провел ещё одну лекцию по капитальному ремонту для участников информационного дня.

Во второй части информационного дня состоялся индивидуальный прием граждан по различным юридическим проблемам. В частности, граждане обращались по семейным вопросам, ремонту муниципального жилья, оформлению договоров, земельным вопросам, получению жилья, получению льготных лекарств, разделу имущества и т.д.

В общей сложности юристы Ассоциации провели 22 индивидуальные консультации для жителей Великих Лук.

Отметим, что мероприятие проходило в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей



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