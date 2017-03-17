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Псковская полиция не распространяла предупреждающее о массовом воскресном суициде объявление

17.03.2017 14:23 ПЛН, Псков

Псковская полиция не обладает информацией о готовящемся на территории Псковской области массовом суициде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов, комментируя публикацию «Псковичей предупреждают о массовом воскресном суициде».
 
 
Он подчеркнул, что это объявление не распространялось полицией Псковской области. Вероятно, оно было распространено кем-то из родителей или сотрудников учреждения.
 
При этом полиция не отрицает наличия в социальных сетях таких групп, сообществ, которые распространяют информацию суицидальной направленности, устраивают провокации, чтобы посеять панику.
 
Полиция призывает родителей, работников социальных учреждений с учетом доступности интернет-ресурсов особое внимание уделять детям. «Пока в полиции Псковской области нет информации о планирующейся на территории области подобной акции или совершившихся фактах», - сказал Алексей Баранов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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