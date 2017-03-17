Директор частного детского сада «Калинка» отрицает распространение предупреждения о «воскресном массовом суициде»

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
|
Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Директор частного детского сада «Калинка» Анна Борисова отрицает распространение предупреждения о «воскресном массовом суициде». Об этом она сообщила Псковской Ленте Новостей.
По словам директора организации, никакой информации не распространялось и не могло распространяться.
Все вопросы на данную тему родители могут адресовать в администрацию детского сада.
Напомним, ранее редакция Псковской Ленты Новостей получила сообщение от читателя от том, что на стене частного детсада «Калинка» в Пскове вывесили объявление о возможном массовом воскресном суициде с призывом принять меры.
Источник: Псковская Лента Новостей