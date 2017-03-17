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Директор частного детского сада «Калинка» отрицает распространение предупреждения о «воскресном массовом суициде»

17.03.2017 14:25 ПЛН, Псков

Директор частного детского сада «Калинка» Анна Борисова отрицает распространение предупреждения о «воскресном массовом суициде». Об этом она сообщила Псковской Ленте Новостей.

По словам директора организации, никакой информации не распространялось и не могло распространяться.  

Все вопросы на данную тему родители могут адресовать в администрацию детского сада.

Напомним, ранее редакция Псковской Ленты Новостей получила сообщение от читателя от том, что на стене частного детсада «Калинка» в Пскове вывесили объявление о возможном массовом воскресном суициде с призывом принять меры.

Источник: Псковская Лента Новостей



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