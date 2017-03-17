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«Покровский» объявляет набор персонала для салона-парикмахерской

17.03.2017 15:04 ПЛН, Псков

Отель «Покровский» объявляет набор персонала для салона-парикмахерской. Требуются:

  • Парикмахер-универсал. Опыт работы (все виды парикмахерских услуг - окрашивание, уход, прически, укладки, плетение), желание работать и обучаться, наличие клиентской базы приветствуется.

  • Мастер педикюра и маникюра. Опыт работы (все виды виды маникюра и педикюра, покрытий, уходов).

«Покровский» ждет резюме по адресу: kadry@pskhotel.ru

 

Контактный телефон: 500-000 (добавочный 558).

Источник: Псковская Лента Новостей



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