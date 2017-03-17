Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Отель «Покровский» объявляет набор персонала для салона-парикмахерской. Требуются:
Парикмахер-универсал. Опыт работы (все виды парикмахерских услуг - окрашивание, уход, прически, укладки, плетение), желание работать и обучаться, наличие клиентской базы приветствуется.
Мастер педикюра и маникюра. Опыт работы (все виды виды маникюра и педикюра, покрытий, уходов).
«Покровский» ждет резюме по адресу: kadry@pskhotel.ru
Контактный телефон: 500-000 (добавочный 558).
Источник: Псковская Лента Новостей