Игорь Батов: Только россияне считают, что «Крым наш», остальной мир с этим не согласен

«Только россияне считают, что «Крым наш», все законно, а остальной мир с этим не согласен», - такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал общественный деятель, лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов, комментируя предстоящую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

«Я по-прежнему считаю, что мы нарушили минимум четыре международных договора и незаконно присоединили Крым», - сказал Игорь Батов.

Он уверен, что история расставит точки над i. «Крым наш сегодня, что будет дальше - посмотрим», - подчеркнул Игорь Батов. В качестве примера законного референдума он привел Шотландию, а в Крыму, по его мнению, все произошло под психологическим влиянием солдат. «Именно «вежливыми людми» были оккупированы все властные структуры, администрации, было дано народу только 2 недели. Народу запудрили мозги», - подчеркнул общественник.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей