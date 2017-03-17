В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 рассказали о профилактике туберкулеза

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом у несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошло тематическое мероприятие «Жизнь без туберкулеза». Организовала и провела занятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Как рассказала педагог, программа занятия включала проведение викторины «Что я знаю о туберкулезе и табакокурении», просмотр фильмов и социальных роликов, рассказывающих о симптомах, способах заражения и борьбы с этой болезнью.
Ребята приняли активное участие в обсуждение данной темы, задавали вопросы о мерах профилактики заболевания, возможностях уберечься от заражения, а также узнали, почему белая ромашка выбрана символом борьбы с этим недугом. В завершение мероприятия учащиеся создали «Дерево здоровья».
«Каждому из нас важно понимать, что правильный образ жизни является залогом качества нашего здоровья. Ежегодное проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом призвано привлечь внимание широкой общественности к проблеме предотвращения и лечения туберкулеза - болезни, названной национальным бедствием многих стран», - отметила Наталья Афанасьева в конце мероприятия.
Источник: Псковская Лента Новостей