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В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 рассказали о профилактике туберкулеза

17.03.2017 15:15 ПЛН, Псков

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом у несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошло тематическое мероприятие «Жизнь без туберкулеза». Организовала и провела занятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала педагог, программа занятия включала проведение викторины «Что я знаю о туберкулезе и табакокурении», просмотр фильмов и социальных роликов, рассказывающих о симптомах, способах заражения и борьбы с этой болезнью.

Ребята приняли активное участие в обсуждение данной темы, задавали вопросы о мерах профилактики заболевания, возможностях уберечься от заражения, а также узнали, почему белая ромашка выбрана символом борьбы с этим недугом. В завершение мероприятия учащиеся создали «Дерево здоровья».

«Каждому из нас важно понимать, что правильный образ жизни является залогом качества нашего здоровья. Ежегодное проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом призвано привлечь внимание широкой общественности к проблеме предотвращения и лечения туберкулеза - болезни, названной национальным бедствием многих стран», - отметила Наталья Афанасьева в конце мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей



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