Сегодня: Пятница, 17 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Vesta в марте от 515 900 рублей Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Форум предпринимателей День национальной гвардии Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...10



Елена Бибикова: Присоединение Крыма к России дало импульс для его развития

17.03.2017 15:42 ПЛН, Псков

«Я считаю, что присоединение Крыма к России дало толчок, импульс для его развития, который они, наверно, еще долго не получили бы, находясь в ином статусе», - такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала сенатор от Псковской области Елена Бибикова, комментируя предстоящую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
 
 
Она рассказала, что в прошлом году впервые побывала в Крыму и была приятно удивлена. Ее подчиненные по Пенсионному фонду, которые помогали коллегам на полуострове адаптироваться сразу после воссоединения Крыма с Россией, отмечали, что материально-техническая база социальных учреждений находилась тогда в «жутком» состоянии. «Сейчас это регион, который очень активно развивается, регион, в котором очень хорошо развито строительство», - отметила сенатор и добавила, что была приятно удивлена теплому приему, который ждал ее в Крыму.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».
 
С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.
 
18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31