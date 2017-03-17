Елена Бибикова: Присоединение Крыма к России дало импульс для его развития

«Я считаю, что присоединение Крыма к России дало толчок, импульс для его развития, который они, наверно, еще долго не получили бы, находясь в ином статусе», - такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала сенатор от Псковской области Елена Бибикова, комментируя предстоящую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Она рассказала, что в прошлом году впервые побывала в Крыму и была приятно удивлена. Ее подчиненные по Пенсионному фонду, которые помогали коллегам на полуострове адаптироваться сразу после воссоединения Крыма с Россией, отмечали, что материально-техническая база социальных учреждений находилась тогда в «жутком» состоянии. «Сейчас это регион, который очень активно развивается, регион, в котором очень хорошо развито строительство», - отметила сенатор и добавила, что была приятно удивлена теплому приему, который ждал ее в Крыму.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей