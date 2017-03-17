Никакие санкции и угрозы не смогут Крым вернуть - Валерий Павлов

«Никакие санкции и угрозы не смогут Крым вернуть», - заявил секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, оценивая событий трехлетней давности, когда Крым вошел в состав России.

«Нравится это кому-то или нет, большинство крымчан проголосовало за то, чтобы войти в Россию. И никаких разговоров на этот счет не будет. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут Крым вернуть. Вопрос решенный», - сказал он в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Валерий Павлов напомнил, что присутствовал три года назад в Кремле при подписании договора о воссоединении Крыма и России. «Я видел, какое было воодушевление. Крымчане были такие озаренные, радостные, был подъем, даже какая-то эйфория», - подчеркнул секретарь Общественной палаты региона.

Он также добавил, что каждый имеет на свою точку зрения относительно Крыма, «жизнь вносит свои коррективы, но изменить ничего нельзя». «Вы можете иметь свое мнение, но это все, что вы можете иметь. Есть точка зрения, есть кочка зрения - кто до чего дозрел», - заключил Валерий Павлов.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей