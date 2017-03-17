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С 18 марта вводится запрет выхода и выезда на лед Псковского, Чудского и Теплого озер

17.03.2017 15:35 ПЛН, Псков

В связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда в Псковской области с 18 марта вводится запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Максим Жаворонков.
 
 
Меры предосторожности вводятся в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Контроль за соблюдением порядка будут вести Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, региональное Управление МЧС России и муниципалитеты.
 
Руководителям организаций и предприятий Псковской области рекомендовано не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны региона.
 
Запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер утвержден распоряжением администрации Псковской области, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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