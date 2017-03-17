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Николай Рассадин: Падение цены на нефть повлияло на экономику России гораздо больше, чем присоединение Крыма

17.03.2017 19:04 ПЛН, Псков

Падение цены на нефть повлияло на экономику России гораздо больше, чем присоединение Крыма. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал координатор Либертарианской партии России в Псковской области, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Я не склонен связывать напрямую негативные экономические тенденции, которые происходят с 2014 года, с Крымом. Это момент начала экономического кризиса в мире вообще. Падение цены на нефть повлияло на экономику России гораздо больше, чем присоединение Крыма. Другое дело, что Россия сегодня - это такое государство, в котором Крым используется государственными чиновниками как некая прачечная для отмывания денег. Вот что страшно. Если бы действительно все то, что выделяется на Крым, и шло на восстановление, улучшение инфраструктуры, это было бы благом. А когда некий регион используется для того, чтобы закачать туда как можно больше денег и побольше оттуда отпилить, это плохо», - сказал Николай Рассадин.

Предприниматель также отметил, что не может оценивать законность присоединения Крыма к России, которое произошло в 2014 году. «Над этим должны работать юристы-международники, это юридический аспект. С точки зрения обывателя я считаю, что это жители Крыма должны решать, хорошо это для Крыма или плохо. Юридически сегодня, когда мне задают вопрос, я говорю, что Крым - это часть России. Потомоу что на территории Крыма действуют российские законы, российские документы, российские институты власти», - пояснил он свою позицию.

Напомним, 3 года назад, 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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