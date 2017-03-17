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Константин Вилков: Крым наш по праву!

17.03.2017 16:48 ПЛН, Псков

«Крым и Севастополь - это часть Российской Федерации, это наши регионы», - так прокомментировал предстоящую годовщину воссоединения Крыма с Россией в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.
 
 
Он убежден, что жители Крыма сделали осознанный выбор. «По Конституции РФ высшим носителем власти является народ, люди приняли решение, восстановилась историческая справедливость. Крым - это наша земля, там дрались наши деды, там проливалась русская кровь, мы защищали этот полуостров. Очень непонятно, когда прозападники начинают кричать: "Оставьте Крым Украине". Не оставим! Он наш по праву», - заключил Константин Вилков.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».
 
С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.
 
18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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