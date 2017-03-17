К России начали относиться по-другому - Наталья Никифорова о последствиях крымской весны

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Отношение к России после присоединения Крыма изменилось. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала председатель регионального отделения общественного движения «Союз женщин России» Наталья Никифорова.
«Для России это очень важное событие, потому что Крым стал некой последней завершающей точкой в стратегических интересах России. К России начали относиться по-другому - как к мировой державе со своими интересами, к державе, которая ощущает свою ответственность за международный мир и за стабильность. Я считаю, что это самое знаковое событие этого века, этого времени, в котором мы живем. По-другому, наверное, и не должно было быть», - сказала она.
Наталья Никифорова подчеркнула, что оценку событиям 2014 года должны давать непосредственно жители Крыма и Севастополя. «Я сама была в Севастополе, общалась с очень многими очевидцами тех событий. Нужно понимать, насколько этот процесс был важен для крымчан и севастопольцев. Несмотря на все трудности, которые сегодня переживают Крым и Севастополь, люди безмерно рады и счастливы, что они вернулись домой», - отметила общественница.
Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».
С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.
18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.
Источник: Псковская Лента Новостей