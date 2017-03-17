Великолукские школьники вступили в ряды «Юнармии»

Сегодня в Великих Лук состоялся первый торжественный прием школьников во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к всероссийскому движению присоединились учащиеся школы № 1 - юнармейцы Поста № 1.

«В настоящее время во многих регионах России членами «Юнармии» становятся сотни молодых россиян. В Псковской области юнармейский отряд был создан 28 сентября 2016 года, в него вошли не только псковичи, но и 9 великолукских старшеклассников, – рассказала начальник отдела по молодежной политике управления образования города Светлана Белюкова. – Цель данного движения заключается в объединении и координации деятельности молодежных организаций военно-патриотической направленности, развитии в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации».

Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Великих Луках было создано в феврале этого года. А сегодня состоялся первый торжественный прием школьников в ряды «Юнармии».

Учащиеся школы № 1 приняли присягу и вступили в ряды «Юнармии». Они поклялись быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учебе и спорте, а также с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

Значки с эмблемой организации юнармейцам вручили заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова, почетный гражданин города Валентин Афанасьев и военный комиссар Великих Лук Руслан Сукманов.

«Создание этого движения очень важно, особенно для нашего города, города воинской славы, – отметила Ирина Бушенкова. – Я желаю, чтобы вы, вступив в ряды «Юнармии», более подробно изучили биографии знаменитых военнослужащих, которые прославили Россию и Великие Луки. Это позволит вам не только развиваться, но и быть истинными патриотами страны и своей малой Родины».

Затем участники церемонии минутой молчания почтили память патриотов-подпольщиков, которые в период фашистской оккупации города Великие Луки были расстреляны на Коломенском кладбище. В зале присутствовала Зоя Хохлова - дочь расстрелянной в 1942 году подпольщицы Гусевой Антонины.

Добавим, что после окончания мероприятия школьники вместе с почетными гостями отправились на возложение цветов к памятному знаку на месте расстрела великолукских подпольщиков на Коломенском кладбище.

Источник: Псковская Лента Новостей