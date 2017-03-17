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Денис Камалягин: Весь мир считает, что Крым был присоединен незаконно

17.03.2017 20:26 ПЛН, Псков

«Весь мир считает, что Крым был присоединен незаконно», - такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, комментируя предстоящую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
 
 
Он подчеркнул, что, как и год назад, убежден в том, воссоединение Крыма с Россией должно было происходить в рамках международного права. «Международное сообщество показало, как оно к этому относится. Весь мир считает, что Крым был присоединен незаконно, и мы пожинаем, в первую очередь, экономически, те плоды, которые мы этим «присоединением» вырастили», - сказал Денис Камалягин, добавив, что последствия эти население не только Крыма, но и всей России острее всего почувствовало в минувшем году.
 
«Крым стал очередным регионом а-ля Чеченская Республика, в которую вкладываются средства большие, чем в другие регионы, заслуживающие этого не меньше», - отметил главред, подчеркнув, что и от Псковской области «отпилили» средства и направили их на развитие Крыма. «Почему наши граждане их не заслуживают, я не понимаю?» - заключил Д. Камалягин.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».
 
С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.
 
18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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