В двух организациях Пустошкинского района нарушили права работников-инвалидов

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения прав и законных интересов инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки выявлены нарушения в части соблюдения трудовых прав инвалидов в двух организациях района.

Так, в нарушение положений ст. 57 Трудового кодекса РФ, ст. 23 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» не соблюдаются условия труда работников-инвалидов в части увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 30 дней, а также сокращения продолжительности рабочего времени на 1 час ежедневно либо дополнительный перерыв длительностью 30 минут дважды в течение рабочего дня.

Также в одной из организаций не соблюдаются требования ст. 57 Трудового кодекса РФ в части включения в трудовой договор работника-инвалида сведений об условиях труда на рабочем месте.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Источник: Псковская Лента Новостей