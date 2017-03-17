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В двух организациях Пустошкинского района нарушили права работников-инвалидов

17.03.2017 16:22 ПЛН, Псков

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения прав и законных интересов инвалидов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки выявлены нарушения в части соблюдения трудовых прав инвалидов в двух организациях района. 
 
Так, в нарушение положений ст. 57 Трудового кодекса РФ, ст. 23 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» не соблюдаются условия труда работников-инвалидов в части увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 30 дней, а также сокращения продолжительности рабочего времени на 1 час ежедневно либо дополнительный перерыв длительностью 30 минут дважды в течение рабочего дня.
 
Также в одной из организаций не соблюдаются требования ст. 57 Трудового кодекса РФ в части включения в трудовой договор работника-инвалида сведений об условиях труда на рабочем месте.
 
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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