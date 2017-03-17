Фестиваль «Студенческая Весна» пройдет в Пскове 21 и 22 марта

21 марта в 17.00 и 22 марта в 18.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (Набата, 5) состоятся городские отборочные этапы фестиваля студенческого творчества «Студенческая Весна». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете мероприятия зрителей ждет более 60 номеров творческой самодеятельности студентов: вол, хореография, художественное чтение, оригинальный жанр, театр мод и авторские произведения.

Оценивать участников фестиваля будет компетентное жюри (заслуженная артистка РФ Светлана Коломеец, член Союза театральных деятелей РФ Людмила Масленникова, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, действующий постановщик и учащаяся Академии Русского Балета им. Вагановой Валерия Поликарпова и другие).

30 марта в 17.00 состоится гала-концерт фестиваля «СПОнтанная Весна» для студентов средних специальных учебных заведений.

5 апреля в 18.00 состоится гала-концерт фестиваля, на котором зрители смогут увидеть лучшие номера фестиваля и узнать, кто получит право побороться за шанс посетить юбилейную Российскую студенческую весну в городе Тула в мае.

Мероприятие пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (Набата, 5). Вход свободный.

http://studvesna-pskov.ucoz.ru и в группе ВК https://vk.com/studvesna.pskov. Подробности на официальном сайте фестиваляи в группе ВК

Добавим, псковская «Студенческая Весна» является частью «Российской студенческой весны» – единственной в России программы поддержки и развития студенческого творчества, состоящая из сотен вузовских, более 70 региональных и 11 межрегиональных фестивалей, в которых участвуют более 1 000 000 начинающих певцов, танцоров, театралов и артистов. Конкурс помогает заявить о себе и выйти на профессиональную сцену талантам из глубинки, помогает обогатить вузовскую жизнь соревновательным творчеством и развить свое исполнительское мастерство каждому студенту. В Пскове городской фестиваль проводится в 16 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей